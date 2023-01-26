В Одесской области российские ракеты попали по двум объектам энергетической инфраструктуры

Вражеские ракеты 26 января попали по Одесской области, в результате чего повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

"На Одесщине в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры", — заявил он.

По словам руководителя Одесского РВА, раненых нет.

Напомним, сегодня, 26 января, российские оккупанты снова начали массированно обстреливать ракетами Украину. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, сколько ракет может выпустить враг. Так, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могут выпустить более 30 ракет.