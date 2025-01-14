В Одесской области СБУ задержала агентку РФ, которая планировала теракт возле военного подразделения: детали (фото)

В Одесской области СБУ задержала подозреваемую в совершении террористического акта, которая 9 января 2025 года взорвала взрывчатку возле отделения военной службы правопорядка ВСУ. Другое взрывное устройство, которое она заложила под припаркованный рядом автомобиль, было обезврежено.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

К счастью, при взрывах никто из личного состава или гражданских лиц не пострадал. Взрыв повредил окна в жилых и административных зданиях поблизости, а также находившиеся рядом автомобили.

Агентша РФ готовила теракт в Одесской области/Фото: Офис Генерального прокурора

Агентша РФ готовила теракт в Одесской области/Фото: Офис Генерального прокурора

Задержанной оказалась 21-летняя жительница Киевской области, завербованная российскими спецслужбами. Она действовала в интересах государства-агрессора, изготовила самодельную взрывчатку по инструкции "куратора" и заложила ее у военного подразделения. Подозреваемая также оставила второе взрывное устройство под припаркованным автомобилем, успешно обезвреженным полицией.

Агентша РФ готовила теракт в Одесской области/Фото: Офис Генерального прокурора

Агентша РФ готовила теракт в Одесской области/Фото: Офис Генерального прокурора

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и вероятных соучастников.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец, шпионивший в пользу России, рассказал о своей мотивации.

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