В Одесской области сестра замучила родного братика: у ребенка ожоги и сотрясение

В Одесской области в больницу госпитализировали 7-летнего мальчика. Его жестоко избила и обожгла газовой горелкой родная сестра.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции.

Отмечается, что в несчастный случай произошел в Белгород-Днестровском районе. Врачи сообщили правоохранителям, что ребенок попал в медучреждение многочисленными повреждениями и ожогами: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ожогами второй степени предплечья и ягодиц. Установлено, что их вызвала 16-летняя сестра ребенка.

По данным полиции, потерпевший имеет трех сестер, которым 16, 11 и 9 лет. Мать детей лишили родительских прав. Опеку над ними взял 62-летний родственник. Когда ребенок пострадал, опекун и его жена занимались своими делами.

"Самая старшая из девушек занялась "воспитанием" младшего брата. Она избила его, обожгла газовой горелкой, привязала и закрыла в сарае, где тот просидел всю ночь. Только утром мальчик сумел самостоятельно освободить связанные руки и выбраться из хозяйственного здания и обратиться за помощью к соседям.

Во время осмотра домовладения правоохранители изъяли газовую горелку, фрагменты синтетической веревки и другие вещественные доказательства.

Старшая сестра объяснила свои действия тем, что брат якобы озорничал, портил ее вещи и хотел поджечь газовой горелкой скирду сена и дом. Якобы именно поэтому она занялась его "воспитанием".

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное лишение воли малолетнего с причинением ему физических страданий", в ее рамках 16-летней девушке сообщено о подозрении. Возбуждено производство по статье "злостное неисполнение обязанностей по уходу за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство". Вопрос о сообщении о подозрении будет решаться в рамках досудового расследования. "Воспитательнице" и опекуну угрожает до пяти лет лтишения свободы.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по статье "служебная халатность". В ее пределах будет дана правовая оценка работникам службы по делам детей местного совета.

"В поле зрения полиции и соцслужб эта семья уже попадала неоднократно из-за побега из дома 11-летней девочки. На профилактическом учете в полиции она стоит как беглый ребенок, а в службе по делам детей — как ребенок, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время двух младших девочек представители соцслужбы изъяли из семьи. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем месте жительства всех трех малолетних детей. Следствие продолжается.

Как сообщалось, на Полтавщине в пруду утонул мальчик. Предварительно установлено, что мальчик 2013 года рождения пошел в водоем купаться вместе со своими семью несовершеннолетними братьями, тетей и ее подругой. Во время купания ребенок утонул.

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