В Одесской области школьник без разрешения взял авто отца и совершил смертельное ДТП

Человек погиб на месте.
В Одесской области 14-летний подросток без разрешения взял прокатиться родительский микроавтобус и сбил мужчину. Он скончался на месте аварии.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что авария произошла еще 7 октября около 21:00 между поселком Прибрежное и селом Шабо. Правоохранители установили, что 14-летний парень без разрешения взял микроавтобус отца, чтобы прокатиться. Впрочем, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги 58-летнего жителя Белгорода-Днестровского. Человек погиб на месте.
Юного кормчего проверили на состояние опьянения: он был трезв. Следователи открыли производство. По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос привлечения родителей подростка к ответственности.
Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.