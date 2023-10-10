В Одесской области школьник без разрешения взял авто отца и совершил смертельное ДТП

Человек погиб на месте.

В Одесской области 14-летний подросток без разрешения взял прокатиться родительский микроавтобус и сбил мужчину. Он скончался на месте аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла еще 7 октября около 21:00 между поселком Прибрежное и селом Шабо. Правоохранители установили, что 14-летний парень без разрешения взял микроавтобус отца, чтобы прокатиться. Впрочем, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги 58-летнего жителя Белгорода-Днестровского. Человек погиб на месте.

Юного кормчего проверили на состояние опьянения: он был трезв. Следователи открыли производство. По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос привлечения родителей подростка к ответственности.

В Одесской области подросток без разрешения взял автомобиль отца и совершил смертельную аварию. / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области 14-летний подросток сбил мужчину. / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Как сообщалось, в Хмельницкой области автомобиль скатился со склона и насмерть переехал женщину. От травм 61-летняя пострадавшая погибла на месте.

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