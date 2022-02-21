В Одесской области школьников отправили в тюрьму: что они натворили

В Одесской области школьников отправили в тюрьму: что они натворили

Дети организовали банду и обворовывали односельчан.

В Одесской области несколько несовершеннолетних за совершение регулярных краж отправили за решетку на реальный срок.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Двое школьников 10 класса в Саратском районе организовали банду и обворовывали односельчан. Вместе с ними промышлял 17-летний товарищ и мальчик, которому еще нет 14 лет. Они похитили мопед тети одного из подельников, а также украли у односельчан велосипед, две бензопилы, женские сапоги, детскую одежду, пылесос, музыкальный центр.

Выяснилось, что 15-летних организаторов банды уже судили. Однако в этот раз они получили тюремные сроки. Один проведет в тюрьме три с половиной года, второй – три года.

17-летний парень избежал заключения и получил полтора года условно. Младшего участника не судили из-за юного возраста.

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Ранее стало известно, что в Одессе задержана 20-летняя девушка, которая распространяла наркотики в общественных местах.

А в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.

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