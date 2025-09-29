В Одесской области школьницу обнаженную водили по селу, а потом насиловали: шокирующие подробности

В Одесской области пара поиздевалась над подростками / © Freepik

Реклама

В Одесской области наказали мужчину и женщину за издевательства над несовершеннолетней девушкой. Пара обвинила школьницу в краже телефона, ее обнаженную водили по селу, били и насиловали.

Об этом говорится в приговоре Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области от 22 сентября 2025 года.

По данным суда, в июне 2017 года пара пришла в дом несовершеннолетней, разбудили ее, избили и заставили выйти на улицу. Они обвиняли девушку в якобы краже мобильного телефона и требовали 5000 гривен.

Реклама

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Под угрозами и физическим насилием злоумышленники заставили девушку раздеться догола и передвигаться по улицам села Казацкое, демонстрируя ее обнаженной жителям «в качестве наказания».

Зверства продолжились в доме обвиняемых, где мужчина насиловал ее, а оба обвиняемых совершали другие садистские действия сексуального характера. Кроме того, они фотографировали потерпевшую во время принуждения ее к действиям порнографического характера.

Суд вынес такой приговор:

Мужчина признан виновным по пяти статьям УК (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 301 УК Украины) и по совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы .

Женщина (обвинялась по четырем статьям) получила окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (суд применил смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние и наличие малолетнего ребенка).

Обоим также запрещено заниматься деятельностью, связанной с распространением произведений порнографического характера через Интернет, сроком на два года.