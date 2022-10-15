В Одесской области школы с укрытиями возобновляют очное обучение

В учебных заведениях следует придерживаться алгоритма действий во время воздушных тревог.
С понедельника, 17 октября, учебные заведения в Одесской области, где обустроен укрытие, возобновляют работу в очной или смешанной форме.
Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.
По его словам, в учебных заведениях без оборудованных дети будут учиться дистанционно.
"Неукоснительно придерживаемся алгоритма действий во время звучания сигнала "Воздушная тревога". Распорядительные документы сегодня будут отправлены на электронные адреса учебных заведений всех типов и форм собственности", — написал Александр Лончак.
К слову, 10 октября после массированных ракетных ударов по территории Украины государственные учебные заведения в Одесской области перешли на дистанционку.
Как сообщалось, учебные заведения в Киеве от 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн-, и офлайн-формы обучения. Это касается садов, школ, техникумов и университетов. Родители могут сами решать – оставить детей дома на дистанции или отправить в школу или садик.
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