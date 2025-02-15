В Одесской области силовики задержали шестерых несовершеннолетних, которые по заказу России жгли авто ВСУ

По указанию окупантов, их приспешники жгли автомобили украинских военных.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция 14 февраля 2025 года сообщили, что задержали новых поджигателей, которые по заказу российских спецслужб действовали в Одесской области. Фигурантами оказались шесть учеников в возрасте от 13 до 15 лет, искавшие "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в сообщении в соцсетях.

По указанию окупантов, их приспешники жгли автомобили украинских военных.

Когда несовершеннолетние пытались "свернуть сотрудничество" с оккупантами, тогда представители российских спецслужб переходили к угрозам и шантажу школьников.

По материалам дела, фигуранты действовали порознь. Сначала искали потенциальные цели, а затем "соглашали" их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью воспламеняющихся смесей.

Так, одним из фигурантов оказался 14-летний ученик одесского лицея. Юноша сжег автомобиль воина ВСУ, и, не получив за это деньги, пытался оборвать связь с оккупантами.

После этого российский спецслужб начал шантажировать лицеиста «сливом» компромата, чтобы заставить выполнить следующее задание.

Также в Одессе "по горячим следам" задержан 15-летний юноша, который сжег служебный внедорожник ВСУ.

В Раздельнянском районе разоблачены еще три подростка в возрасте 13 и 15 лет, подожженные авто военнослужащего Госпогранслужбы.

Также задержана 16-летняя девушка, которая подожгла два военных автомобиля в Хаджибейском районе областного центра.

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с подтверждениями их взрывной деятельности в пользу РФ.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее серия поджогов произошла по всей Украине: СБУ разоблачила 5 агентов РФ, среди них – 3 несовершеннолетних. Целями злоумышленников были админздания госучреждений, внедорожники военных и релейные шкафы "Укрзализныци".

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