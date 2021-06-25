В Одесской области "скорая", которая перевозила ребенка на лечение, попала в ДТП: подробности

В Одесской области "скорая", которая перевозила ребенка на лечение, попала в ДТП: подробности

Маленький мальчик получил перелом ключицы.

На автодороге между селами Дмитровка и Шевченково произошло ДТП. Карета "скорой помощи" столкнулась с Газелью Измаильского отряда морской охраны.

В полиции Одесской области сообщили детали ДТП.

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Травмы получили водитель и медсестра "скорой", а также 4-месячный мальчик, которого они везли в областную больницу.

У ребенка диагностировали перелом ключицы, у мужчины — черепно-мозговую травму, женщина обошлась ушибами.

Предварительно установлено, что транспортные средства, которые двигались в одном направлении, столкнулись, когда "скорая" начала обгонять автомобиль, который двигался впереди, и, возвращаясь со встречной полосы на свою, не смогла втиснуться в поток автомобилей.

В рамках досудебного расследования будут проводиться экспертизы.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Ранее стало известно, что возле села Шевченково столкнулись "скорая помощь", перевозившая 4-месячного ребенка, и автомобиль отряда морской охраны.

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