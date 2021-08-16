В Одесской области снова перехватили контрабанду кокаина: прятали в контейнере с бананами (видео)

В Одесской области снова перехватили контрабанду кокаина: прятали в контейнере с бананами (видео)

Ориентировочная стоимость наркотиков — 10 миллионов долларов.

Одесские правоохранители в порту "Южный" перехватили очередную партию наркотиков. На этот раз в Украину доставили 50 брикетов с кокаином из Эквадора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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Брикеты с кокаином общим весом почти 60 килограммов были обнаружены в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов, прибывших из Латинской Америки.

По ценам черного рынка ориентировочная стоимость изъятой партии наркотиков составляет 10 миллионов долларов США.

Сейчас проверяется причастность задержанных ранее трех членов международной преступной группировки, граждан Албании, Румынии и Украины, к контрабанде очередной партии наркотика.

Напомним, в Одессе задержали трех организаторов контрабандного канала, которые переправляли наркотики из стран Латинской Америки в Евросоюз.

Правоохранители изъяли почти 60 кг кокаина на 10 млн долл. по ценам черного рынка.

Как свидетельствуют данные Интерпола, задержанные причастны к деятельности итальянской преступной организации "Ндрангета" — одной из крупнейших в мире.

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