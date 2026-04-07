В Одесской области снова заметили удивительных розовых птиц (видео)

Фламинго / © Facebook/Иван Русев

Реклама

В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области снова прилетела небольшая стая розовых фламинго. Птиц зафиксировали на территории границы «Тузловская Амазония», где они сейчас выбирают безопасные участки для проживания.

Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Как известно, в 2023 году фламинго впервые загнездились в этом нацпарке — тогда удалось вырастить около 200 птенцов, которых кольцевали вместе с путешественником Дмитрием Комаровым.

Реклама

Впрочем, уже в следующем году гнездование оказалось неудачным: примерно 400 гнезд было уничтожено, в частности из-за влияния войны, и потомства не получили.

«В 2025 военном году фламинго снова пытались гнездиться в национальном парке. Они формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии для гнездования. Но под влиянием войны, они снова не смогли успешно вывести птенцов», — говорится в сообщении.

Фламінго / © Facebook/Иван Русев

Что известно о розовых фламинго

Розовокрылый фламинго — наиболее распространенный представитель семейства фламинговых, однако для Украины он остается редким залетным видом. Несмотря на это, одиночных птиц или небольшие группы ежегодно фиксируют на юге страны, тогда как известен лишь один подтвержденный случай гнездования.

По размерам фламинго можно сравнить с белым аистом: длина тела составляет 125-145 см, размах крыльев — 140-165 см, а вес — от 2 до 4 кг. Взрослые птицы имеют бело-розовое оперение с пурпурно-красными участками на крыльях и черными маховыми перьями. Молодые особи бурого цвета и приобретают характерный вид только на третьем году жизни.

Реклама

Гнездовой ареал вида охватывает Африку, юг Европы и Азию. В Европе фламинго гнездятся на юге Франции и Испании, в Азии — в частности в Казахстане, Афганистане и Индии. Северные популяции являются перелетными, поэтому их ежегодно фиксируют и в Украине — в частности на Сиваше в Херсонской области, а также на Тилигульском лимане на границе Николаевской и Одесской областей. В 2023 году птиц также наблюдали в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Фламинго населяют соленые озера, морские лагуны и лиманы. Питаются на мелководье, фильтруя воду клювом и поедая мелких ракообразных, моллюсков, личинок и водоросли. Именно наличие в рационе ракообразных и красных водорослей обеспечивает характерную розовую окраску птиц.

Эти птицы гнездятся большими колониями, которые могут насчитывать сотни или тысячи пар. Гнезда строят из ила или глины в форме конуса, а в кладке обычно от одного до трех яиц. Половой зрелости достигают примерно в трехлетнем возрасте, хотя чаще начинают гнездиться в 5-6 лет.

В дикой природе фламинго живут в среднем 30-40 лет, хотя известны единичные случаи значительно большей продолжительности жизни. В Украине этих птиц также содержат в зоопарках, где их кормят, в частности, продуктами с бета-каротином, который влияет на окраску оперения.

Реклама

