В Одесской области сотрудники ТЦК открыли стрельбу во время задержания – соцсети

Официально ни полиция, ни ТЦК инцидент пока не комментировали.

В городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата) якобы стреляли в воздух на местном рынке при попытке задержать военнообязанного.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Инцидент якобы произошел при попытке задержания мужчины, которому хотели вручить повестку и отправить в ТЦК. Саму стрельбу на видео не зафиксировали – только возмущение местных жителей, выкрикивающих обвинения в адрес работников военкомата.

Также было опубликовано фото пули, лежащей на тротуре.

Фото: t.me/xydessa

В Одесском областном ТЦК пока не отреагировали на событие. Полиция Одесской области также не комментировала инцидент.