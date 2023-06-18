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В Одесской области сотрудники ТЦК открыли стрельбу во время задержания – соцсети

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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В Одесской области сотрудники ТЦК открыли стрельбу во время задержания – соцсети

Очередной скандал с ТЦК в Одесской области. / Фото: скриншот с видео

Официально ни полиция, ни ТЦК инцидент пока не комментировали.

В городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата) якобы стреляли в воздух на местном рынке при попытке задержать военнообязанного.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Инцидент якобы произошел при попытке задержания мужчины, которому хотели вручить повестку и отправить в ТЦК. Саму стрельбу на видео не зафиксировали – только возмущение местных жителей, выкрикивающих обвинения в адрес работников военкомата.

Также было опубликовано фото пули, лежащей на тротуре.

© t.me/xydessa
Фото: t.me/xydessa

В Одесском областном ТЦК пока не отреагировали на событие. Полиция Одесской области также не комментировала инцидент.

В Одесской области работники ТЦК открыли стрельбу во время задержания – соцсети

В Одесской области работники ТЦК открыли стрельбу во время задержания – соцсети

Напомним, что в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского. Кто первый начал драку – не видно, но ясно можно увидеть, как один из военных ударил мужчину ногой в лицо.

В Днепре недавно сняли видео, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

Также общественность возмутила случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки.

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Дата публикации
Просмотры
2602
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