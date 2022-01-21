В Одесской области спасатели до утра тушили масштабный ночной пожар: кадры с места события

В Одесской области спасатели до утра тушили масштабный ночной пожар: кадры с места события

Горели деревянные дома.

Пожар произошел ночью в селе Лиманка Одесского района. Тушили его до утра 40 спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 04:36. Потушили пожар в 08:05.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горят два деревянных дома на стадии строительства. Огонь охватил дома полностью. Из-за порывов ветра существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Пламя охватило 1200 квадратных метров. Тушили пожар 40 спасателей. Причина возгорания пока неизвестна.

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Напомним, в Одесской области снова горел камыш. На этот раз вспыхнуло в Раздельнянском районе.

Пока гасили – успело выгореть полтора гектара. Спасатели отмечают: несмотря на зимний сезон, с начала этого года произошло рекордное количество возгораний в плавнях и камышах. Спасатели выезжали на вызовы уже полсотни раз.

Самые большие пожары произошли в прошлые выходные – тогда горели Нижнеднестровский национальный природный парк и Дунайский биосферный заповедник.

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