В Одесской области спасатели обнаружили два обгоревших тела на месте пожара

В селе Иосифовка в Одесской области произошел пожар в заброшенном здании. На месте спасатели обнаружили два обгоревших тела.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

"В службу спасения сообщение о пожаре в заброшенном одноэтажном здании поступило 27 декабря в 20:12. Пожар локализовали в 20:53 и в 21:14 полностью потушили на площади 45 квадратных метров. Во время тушения обнаружили два обгоревших тела, их личные данные устанавливаются", – отметили спасатели.

Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Чернигове во время пожара в квартире многоэтажки погибла женщина. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение погибшей с огнем.

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