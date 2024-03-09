В Одесской области спасатели вытащили из реки автомобиль с погибшим водителем

Как именно произошла трагедия – пока неизвестно.

В городе Измаил в реке утонул автомобиль с водителем.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

На место трагедии прибыли водолазы и начали поисковые работы.

"Автомобиль был обнаружен в 40 метрах от берега на местной реке. Машина с погибшим мужчиной была изъята на берег и передана работникам полиции", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Подольске было обнаружено на улице тело военного. В полиции сообщили, что уже задержан подозреваемый в убийстве. Он признался в содеянном, теперь ему грозит срок – 15 лет.

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