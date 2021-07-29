В Одесской области спасли подростка, которого на надувном матрасе унесло на километр в море

В Одесской области спасли подростка, которого на надувном матрасе унесло на километр в море

Спасатели призывают в ветреную погоду или в местах с сильным течением не использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

Сегодня, 29 июля, в городе Белгород-Днестровский на Одесской области 15-летнего подростка на надувном матрасе ветром отнесло от берега.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"В 16:23 в Службу спасения поступило сообщение, что ребенка на надувном матрасе ветром относит от берега. В 16:27 на место вызова прибыли спасатели", — говорится в сообщении.

Они на резиновой лодке спасли подростка на расстоянии 1 км от берега. Парень 2006 года рождения, житель Киева в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели призывают отдыхающих в ветреную погоду или в местах с сильным течением не использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

"Относитесь ответственно к своей безопасности! Не пополняет и так печальную статистику", — призывают в ГСЧС.

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