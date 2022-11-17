В Одесской области столкнулись два бензовоза: один из водителей погиб (фото)

В Одесской области на трассе не разминулись два бензовоза. Есть жертвы.

На трассе Одесса-Рени, недалеко от села Утконосовка, столкнулись два бензовоза. Один водитель погиб, другой госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Как отметили в полиции, 54-летний житель Киевской области, управлявший автомобилем DAF, выехал на встречную полосу и столкнулся с таким же грузовиком, за рулем которого находился 33-летний мужчина из Николаева. Мужчину пришлось доставать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

В результате происшествия старший по возрасту мужчина погиб.

Событие квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. В настоящее время следователи проводят расследование.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Напомним, в Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, который затем скрылся.

А в Хмельницкой области на трассе не разминулись две машины. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии.

На Прикарпатье в ДТП пострадали 14 человек

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