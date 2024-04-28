В Одесской области столкнулись два грузовика: один из водителей погиб (фото)

В Белгород-Днестровском районе произошло ДТП — столкнулись два грузовика. Один водитель погиб.

Об этом сообщили на странице Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"В результате происшествия погиб водитель грузового авто MAN, гражданин 1978 года рождения. Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента изъято тело погибшего водителя и спасен пострадавший водитель грузового авто DAF, который в состоянии средней тяжести передан работникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Фото: Полиция Одесской области

В полиции в свою очередь отметили, что в результате аварии движение на дороге "Одесса — Рени" временно перекрывали. Как именно произошло ДТП – в полиции не уточнили.

Напомним, в Житомире мусоровоз насмерть спрессовал мужчину, который спал в баке для отходов.

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