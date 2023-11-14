В Одесской области студент изнасиловал жену военного, пока рядом спали ее дети

В суде женщина настаивала на том, чтобы обидчика отправили за решетку.

В Одесской области к испытательному сроку приговорили студента Лиманского ПАЛ, изнасиловавшего жену военного. Также он должен заплатить ей 200 тысяч гривен моральной компенсации.

Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области.

Парень изнасиловал женщину, пока рядом спали ее дети

По данным суда, ужасный случай произошел 2 октября 2022 года. Тогда подозреваемый залез в дом своей соседки. Он набросился и изнасиловал женщину.

Случилось это тогда, когда ее дети были в той же комнате, а дочь потерпевшей спала рядом. Как говорится в материалах суда, на момент преступления подозреваемый был несовершеннолетним.

Что рассказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину признал. Он заявил, что в тот день якобы выпивал в доме женщины. Потом компания разошлась, но он – нет. Дочь женщины спала на одной кровати с ней, сын – в той же комнате на диване. Он вошел в помещение и изнасиловал потерпевшую. Когда она проснулась — начала сопротивляться после чего подозреваемый ушел.

Потерпевшая рассказала ужасные подробности

Женщина на суде рассказала подробности того ужасного дня, отметив, что парень разрушил ей жизнь. Она объяснила, что в тот день вернулась с работы и ее пригласила на застолье соседка, где они выпили водки. После этого женщина вернулась домой, выкупала детей и легла спать. Также с ней проживал ее племянник, которого не было дома, поэтому женщина не закрыла дверь дома, чтобы тот мог вернуться. Рядом на кровати с ней спала дочь. Женщина проснулась от тяжести и увидела насиловавшего ее парня. Она прогнала нападающего. После этого потерпевшая позвонила своему мужу-военному и вызвала полицию.

Свидетельство потерпевшей / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Потерпевшая добавила, что после того, как она стала жертвой преступления, ее с детьми бросил муж, и она была вынуждена взять кредиты и арендовать квартиру. Также у ее детей произошел стресс, из-за чего они посещают психолога. Она настаивала наказать обидчика и заставить его выплатить ей 200 тысяч гривен компенсации.

Приговор суда

Суд признал нападающего виновным по ч.1 ст.162 УК Украины и ч.1 ст.152 УК Украины. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако суд заменил реальный срок на 1 год испытательного. Также он должен оплатить потерпевшей 200 тысяч гривен.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

В объяснении суда говорится, что "обвиняемый взятый на учет врачом психиатром 25.04.2023 года с диагнозом психическое и поведенческое расстройство в результате употребления алкоголя, взятого под динамическое наблюдение в течение года, назначен курс лечения".

Также там указано, что парень "проявил себя как ученик с низким уровнем знаний, малоактивен, нуждается в контроле, но вообще по месту обучения характеризуется вполне положительно как ребенок, имеющий положительные черты характера, чувство долга, выдержку, самостоятельно руководствуется собственным мнением относительно оценки своих и чужих поступков, спортивный, неконфликтный".

Объяснение суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину.

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