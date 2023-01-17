В Одесской области - существенный дефицит электроэнергии: действуют экстренные отключения света

В Одесской области не хватает доступной мощности, поэтому и дальше будут действовать экстренные отключения электроэнергии.

В Одесской области - существенный дефицит электроэнергии из-за последней атаки россиян на энергоинфраструктуру. В связи с этим в области и дальше будут действовать экстренные отключения света.

Об этом сегодня, 17 января, сообщили в ДТЭК.

"В результате этой атаки "Укрэнерго" уменьшило количество электроэнергии, которую может использовать Одесская область", – объяснили в компании.

По состоянию на 17 января "ДТЭК Одесские электросети" получила распоряжение на ограничения, составляющие половину нормального потребления области. В то же время, критическая инфраструктура, к которой не применяются отключения, использует почти половину всей доступной электроэнергии.

"При таких условиях соблюдать графики невозможно, поскольку не хватает доступной мощности. Поэтому в области продолжают действовать экстренные отключения. К графикам можно будет вернуться только тогда, когда уменьшится дефицит, а "Укрэнерго" сможет предоставить большие лимиты потребления для Одесщины", — говорят в ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики работают над стабилизацией ситуации, чтобы как можно скорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По состоянию на утро 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления, из-за чего в шести областях Украины уже применены аварийные отключения света.

К этому привели массированные ракетные и дроновые атаки по энергетической инфраструктуре Украині.

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