В Одесской области "сваха" организовала схему побега уклонистов за границу через фиктивные браки

Регистрация фиктивного брака с женщиной с инвалидностью "стоила" 4500 долларов США.

В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу с помощью фиктивного брака с женщиной с инвалидностью

Об этом сообщают МВД и Офис генпрокурора.

Организатором схемы оказалась 34-летняя жительница Одесской области. Она лично подыскивала мужчин, желающих избежать мобилизации и незаконно уехать из страны.

Злоумышленница предлагала им заключить брак с женщинами с инвалидностью для пересечения государственной границы в статусе "сопровождающего лица".

Регистрация фиктивного брака "стоила" 4500 долларов США. Такое "брачное агентство" функционировало на всей территории Украины, предлагая женщинам с инвалидностью от 18 до 57 лет заработать легкие деньги.

Организатора преступной схемы задержали с поличным во время получения средств от одного из "клиентов". Также при содействии в незаконном выезде призывников из Украины сообщено о подозрении фиктивной жене, получавшей часть вознаграждения за сделку.

Задержание с поличным / Фото: МВД

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы писали, что фиктивные браки с женщинами с инвалидностью среди военнообязанных мужчин набирают обороты.

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