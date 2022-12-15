В Одесской области свет продолжат выключать не по графику: будут аварийные и экстренные отключения

В Одессе и области в четверг, 15 декабря, будут продолжаться аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК Одесские электросети.

"Из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.

Отмечаются, что энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Одесщины.

Напомним, после последней атаки, когда Россия атаковали Одесскую область дронами в ночь на 10 декабря, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В области ввели экстренные отключения.

Без света осталось полтора миллиона человек. Энергетики заявили, что времени на восстановление энергообъектов понадобится больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов.

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