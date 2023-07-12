В Одесской области священник УПЦ МП регулярно насиловал свою дочь и давал развращать другому попу

По данным местных СМИ, священник совершал в отношении дочери развратные действия чуть ли не с первых лет ее жизни.

В Одесской области житель Белгород-Днестровского района развращал свою 14-летнюю дочь. Как сообщают СМИ, 37-летний мужчина является священником УПЦ МП.

Об этом пишет ГУНП в Одесской области.

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По данным правоохранителей, мужчина просил дочь никому не рассказывать о развратных действиях в отношении нее. Ему сообщили о подозрении в развращении дочери и поместили его под стражу. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства совершения правонарушения", — прокомментировал и.о. заместитель начальника, начальник следственного отдела Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Котенко.

Как пишет местное издание "Думская", по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним задержаны двое священников Одесской епархии УПЦ Московского патриархата. Один из них – это отец девочки.

По данным следствия, отец девочки – настоятель сельского храма. Он совершал с ней развратные действия почти с первых лет жизни, а когда она подросла до 14 лет, начал регулярно насиловать. Батюшка также позволял издеваться над дочерью коллеге из соседнего села.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области представители УПЦ МП не пускали верующих в собор, поэтому священник московской церкви применил огнетушитель.

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