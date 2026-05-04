В Одесской области сын машиной насмерть переехал родную мать: детали трагедии

На месте трагедии

В Одесской области 63-летний водитель во дворе насмерть переехал родную мать.

Об этом сообщили в полиции.

«Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая движение задним ходом во дворе собственного домохозяйства, не был внимательным и допустил наезд на 84-летнюю мать. Женщина погибла на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, такие действия наказываются лишением свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Одесской области в одном из населенных пунктов Балтской громады во время посыпания дороги песком произошла трагедия. 37-летний вождь трактора с телескопическим погрузчиком наехал на своего 47-летнего коллегу, который выпал из ковша с песком в передней части транспортного средства.

