Злоумышленник задержан / © Associated Press

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В Одесской области правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который жестоко убил родного отца из-за пса.

Об этом сообщили в полиции региона.

«48-летний мужчина сообщил медикам о том, что он обнаружил дома своего пожилого отца без признаков жизни. Прибыв по месту вызова, врачи обнаружили на теле покойного ранения, о чем известили полицию», — говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что к смерти 72-летнего мужчины причастен его сын. Последний рассказал, что ударил ножом отца, когда тот спал, потому что обвинил его в смерти своего больного пса. Мужчина якобы не приобрел по просьбе сына для домашнего любимца лекарства.

Следователи установили, что орудием убийства был не нож, а самозарядный охотничий карабин, зарегистрированный на фигуранте. Именно из него последний произвел несколько выстрелов в грудь отца.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина убил свою бывшую жену и тещу. Больше об этом читайте в новости.

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