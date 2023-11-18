В результате российского обстрела в Одесской области тысячи людей остались без света

Из-за обстрела объекта энергетики под Одессой в субботу, 18 ноября, без света осталось 2 тысячи семей.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 000 семей остались без света", — говорится в сообщении.

Энергетики говорят, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями. Однако специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар. Из-за российских обстрелов ранение получил гражданский сотрудник энергетического предприятия. Его госпитализировали.

ПВО уничтожило в общей сложности восемь вражеских дронов. В результате атаки также повреждено админздание.

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