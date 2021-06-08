В Одесской области убили члена известной криминальной группировки

Погибший был членом известной группировки.

В Одесской области произошло громкое заказное убийство. В Рени убили криминального авторитета прямо в отеле.

Об этом пишет "Думская".

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Инцидент произошел вчера во второй половине дня. В гостинице "Парма" из пистолета ранили в грудь и голову криминального авторитета Василия Паниогло. Его госпитализировали, но он умер в больнице.

Погибший был членом преступной группировки. А сам отель, по словам СМИ, известное место для встречи бандитов. В прошлом году в Рени покушались на жизнь еще одного "авторитета" этой банды. Его ранили также из пистолета. Однако мужчина выжил.

По данным правоохранителей (доказанным в суде), эта банда сделала заказные убийства главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко, председателя одесского арбитражного (хозяйственного) суда Бориса Вихрова, друзей экс-мера Одессы Эдуарда Гурвица Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Напомним, в Николаеве застрелили убийцу криминального авторитета. 17-летний племянник убитого вынашивал замысел мести всю жизнь.

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