- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одесской области ученые заметили животное из Южной Америки
Большой водный грызун из Южной Америки был замечен в дикой природе Одесской области.
В Одесской области, в пределах Нижнеднестровского национального парка, зафиксировали нутрию. Этот большой водный грызун теперь встречается и в местных водоемах.
Об этом сообщили в заповеднике на странице в Facebook.
Этот грызун из Южной Америки является инвазивным видом для украинских экосистем. В Украине ее разводят в хозяйствах, однако побеги или умышленный выпуск животных вызывают их появление в дикой природе. Длина тела нутрии колеблется от 50 до 85 см, а масса — 6-8 кг.
Ученые изучают, как появление нутрий сказывается на аборигенных водолюбивых млекопитающих и природных угодьях низовья Днестра. На ролике животное прячется среди густых плавней.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне сделали исключительный кадр хищницы.