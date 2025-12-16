В Одесской области ученые заметили животное из Южной Америки

Нутрия / © Pixabay

Реклама

В Одесской области, в пределах Нижнеднестровского национального парка, зафиксировали нутрию. Этот большой водный грызун теперь встречается и в местных водоемах.

Об этом сообщили в заповеднике на странице в Facebook.

Этот грызун из Южной Америки является инвазивным видом для украинских экосистем. В Украине ее разводят в хозяйствах, однако побеги или умышленный выпуск животных вызывают их появление в дикой природе. Длина тела нутрии колеблется от 50 до 85 см, а масса — 6-8 кг.

Реклама

Ученые изучают, как появление нутрий сказывается на аборигенных водолюбивых млекопитающих и природных угодьях низовья Днестра. На ролике животное прячется среди густых плавней.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне сделали исключительный кадр хищницы.