ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области ученые заметили животное из Южной Америки

Большой водный грызун из Южной Америки был замечен в дикой природе Одесской области.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Нутрия

Нутрия / © Pixabay

В Одесской области, в пределах Нижнеднестровского национального парка, зафиксировали нутрию. Этот большой водный грызун теперь встречается и в местных водоемах.

Об этом сообщили в заповеднике на странице в Facebook.

Этот грызун из Южной Америки является инвазивным видом для украинских экосистем. В Украине ее разводят в хозяйствах, однако побеги или умышленный выпуск животных вызывают их появление в дикой природе. Длина тела нутрии колеблется от 50 до 85 см, а масса — 6-8 кг.

Ученые изучают, как появление нутрий сказывается на аборигенных водолюбивых млекопитающих и природных угодьях низовья Днестра. На ролике животное прячется среди густых плавней.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне сделали исключительный кадр хищницы.

Дата публикации
Количество просмотров
259
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie