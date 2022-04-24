В Одесской области украинские воины сбили две российские крылатые ракеты, летевшие в направлении порта

В Одесской области украинские воины сбили две российские крылатые ракеты, летевшие в направлении порта

Воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать вражеские воздушные цели.

Ракеты направлялись в направлении порта "Пивденный".

Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в сообщении в Facebook.

23 апреля 2022 года в 22.00 на Одесщине воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря российским кораблем.

Напомним, днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

Сначала сообщалось о гибели пяти человек, из которых 1 трехмесячный ребенок, пострадали 18 человек.

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