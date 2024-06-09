В Одесской области уничтожили вражескую крылатую ракету — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя.
В ночь на 9 июня 2024 года в ряде южных украинских областей объявили воздушную тревогу.
Ее объявили из-за атаки крылатой ракетой.
"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!", — добавили в воздушных силах ВСУ.
Согласно сообщению мониторинговых каналов, ее сбили в Одесской области.
Находитесь в укрытиях до окончания отбоя.
Напомним, на южном направлении пограничники безупречно обезвредили вражеский fpv-дрон, начиненный взрывчаткой, который хотел уничтожить спасателей.
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