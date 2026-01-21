- Дата публикации
-
- Категория
Украина
- Количество просмотров
- 369
- Время на прочтение
- 1 мин
В Одесской области увидели "очень осторожное" животное
На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в фотоловушку попало интересное животное.
В Одесской области на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в фотоловушку попал шакал.
Об этом рассказал сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев в Facebook.
По его словам, шакал — очень осторожное животное, которое питается мышевидными грызунами и ищет на берегу выброшенные морем питательные остатки животных.
«Как настоящий санитар природных экосистем, шакал очищает территорию от органических остатков», — отметил Русев.
Во время охоты он конкурирует с другими хищниками парка, среди которых барсуки, лисы и енотовидные собаки. Сотрудник нацпарка отметил, что наблюдение за такими животными помогает лучше понимать баланс природных экосистем и взаимодействие различных видов.
