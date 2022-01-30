В Одесской области в доме нашли мертвыми супругов: детали трагедии

В полиции назвали предварительную причину инцидента.
В селе Нерубайское супруги отравились бытовым газом. Тела обнаружил сын погибших.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Мертвых мужчину и женщину, 1965 и 1956 г.р., обнаружил по месту жительства их сын. В доме родителей ощущался резкий запах газа.
Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работавшая на месте происшествия, установила: обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в жилье нет, признаков насилия на телах людей также.
Предварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом. Для определения точной причины смерти и правовой квалификации события тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, во Львове в результате отравления угарным газом погиб 54-летний мужчина, а 55-летняя женщина попала в больницу.
Читайте также: