В Одесской области в ДТП погибли два человека: на трассе затруднено движение

Вблизи поселка Новоселовка Измаильского района столкнулись грузовик и микроавтобус.
На месте работают полиция, медики и спасатели.
Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области
В результате аварии два человека погибли. Также из-за ДТП затруднено движение на автомобильной дороге М-15 Одесса – Рени в сторону Одессы и в сторону Измаил.
Ранее стало известно, что на Закарпатье водитель не справился с управлением и совершил смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
А в Ровенской области водитель заплатит более полумиллиона гривен за смерть 8-летней племянницы в ДТП.
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