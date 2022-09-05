В Одесской области в ДТП погибли два человека: на трассе затруднено движение

На месте работают полиция, медики и спасатели.

Об этом сообщили в службе автомобильных дорог в Одесской области

В результате аварии два человека погибли. Также из-за ДТП затруднено движение на автомобильной дороге М-15 Одесса – Рени в сторону Одессы и в сторону Измаил.

Ранее стало известно, что на Закарпатье водитель не справился с управлением и совершил смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

А в Ровенской области водитель заплатит более полумиллиона гривен за смерть 8-летней племянницы в ДТП.

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