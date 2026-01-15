В Одесской области в кадр объектива попал редкий таинственный хищник из Красной книги

Лесной кот / © Facebook/Иван Русев

Реклама

В нацпарке «Тузловские лиманы» ученым случайно удалось сделать редкий кадр лесного кота — осторожного хищника, которого почти невозможно увидеть в природе.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Команда ученых передвигалась по маршруту после сообщения о возможном пролете «Шахедов» и искала безопасное укрытие. Уже вблизи заповедной зоны они заметили, как кот внезапно выскочил из зарослей и быстро переместился в поле рапса. Именно там ученому и удалось оперативно зафиксировать животное на фото. Через мгновение хищник снова исчез в густой растительности, искусно маскируясь.

Реклама

Лесная кошка (Felis silvestris) — предок домашней кошки, но значительно больше и отличается по поведению. Имеет массивные лапы, короткий хвост с черным кончиком и выразительными кольцами. В парке ее фиксируют на разных участках и биотопах.

Это скрытный вид, который избегает людей и ведет одиночный образ жизни. Хищник охотится в основном из засады на грызунов — полевок, мышей, крыс, а также на птиц. Наиболее активен в сумерках, хотя в глухих лесах может выходить на охоту и днем. Благодаря полосатому серо-бурому окрасу животное почти сливается с окружающей средой.

В Украине лесной кот внесен в Красную книгу со статусом «уязвимый». Среди главных угроз — гибридизация с бродячими домашними котами, вырубка лесов, уничтожение дуплистых деревьев, а также браконьерство и случайное попадание в ловушки.

Лесной кот / © Facebook/Иван Русев

Лесной кот / © Facebook/Иван Русев

Напомним, в Винницкой области заметили стадо зубров. Как известно, зубр занесен в Красную книгу Украины и Красную книгу МСОП. Животное имеет статус «исчезнувшего в природе» из-за браконьерства и охоты.