В Одесской области в колодце с мусором погибли отец с 9-летним ребенком

Мужчина и его малолетний ребенок упали в колодец, наполненный мусором.

В Одесской области отец с малолетним ребенком упали в колодец с мусором. Их нашли уже мертвыми.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

Инцидент произошел в селе Казацкое Белгород-Днестровского района.

"1 июля в 20:31 в Службу спасения поступило сообщение о том, что малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором", — говорится в сообщении.

На место вызова сразу же прибыли спасатели. Они взяли с собой горно-спасательное оборудование, системы для спасения людей, веревки и дыхательный аппарат "Drager".

Колодец был глубиной 10 м. Оттуда достали тела двух человек — мужчину, 1972 года рождения и его сына 2012 рождения. Причина происшествия и смерти устанавливаются.

Отметим, что сразу после опубликования пресс-служба ГСЧС в Одесской области удалила пост о трагедии из соцсетей, однако журналисты успели сделать скрин этой информации. Что стало причиной такого решения — неизвестно.

Также читайте Под Днепром мужчина очнулся и нашел тело своей сожительницы в колодце

Как информирует Вessarabiainform, мальчик исчез еще вчера. Он пас скот, но так и не вернулся домой. Поисками ребенка занялся его отец. Мужчина сегодня вечером обнаружил тело мальчика в заброшенном колодце с мусором.

Вероятно, пытаясь самостоятельно достать сына из ямы, приблизительной глубиной около 10 метров, он задохнулся. Местные жители рассказали, что сначала пытались самостоятельно достать тела, однако из-за резкого запаха не могли спуститься даже на полметра вниз. Людям разъедало глаза и они начинали задыхаться.

Очевидно, причиной смерти отца и сына стали ядовитые газы, выделяемые мусором. По предварительной информации, их смерть наступила почти сразу после падения.

Ранее сообщалось, что в Одессе трое парней жестоко расправились с мужчиной. Тело с многочисленными ножевыми ранениями, присыпанное землей, нашли в туннеле одного из бывших заводов Одессы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку