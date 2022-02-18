В Одесской области в квартире сгорели супруги: кадры с места трагедии

В Одесской области в квартире сгорели супруги: кадры с места трагедии

Пожар возник ночью.

В Одесской области, 18 февраля, в Измаиле горела квартира на 4 этаже 5-этажного дома. Спасатели на месте обнаружили тела погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Трагедия произошла ночью. Пожар возник на 4 этаже, где проживали супруги пенсионеров 1936 и 1937 годов рождения. Спасти их жизни не удалось. В результате пожара уничтожено имущество в комнате. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Кроме того, при тушении пожара спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей дома.

Новости Одессы: ночью в городе возле жилых многоэтажек произошел пожар

Напомним, что в Овидиополе по улице Скуртянской произошел пожар. Спасатели на месте обнаружили тело 56-летней женщины.

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