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В Одесской области в машине нашли мертвую девушку

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В Одесской области в машине нашли мертвую девушку

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

О причинах трагедии пока неизвестно.

В Одесской области в кювете был обнаружен автомобиль с погибшей девушкой. ДТП произошло на трассе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Измаильском районе на трассе обнаружили автомобиль, в котором находилась погибшая девушка. Машину в кювете обнаружили на автомагистрали Приморское-Вилково в 04:45.

Девушке было 28 лет, отметили чрезвычайники.

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Напомним, в Одесской области обнаружили мертвым чиновника, находившегося в машине с порезанными венами. Как выяснилось, погибший – житель города Болград (Одесская область) Д. Кукол, 1980 года рождения. Мужчина был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области – начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

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