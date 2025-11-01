В Одесской области в ноябре зацвела дикая алыча: специалисты назвали причину (видео)

В Одессе зацвела алыча / © Facebook/Иван Русев

Реклама

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали необычное природное явление — в начале ноября зацвела дикая алыча. Такое цветение посреди осени специалисты объясняют последствиями климатических изменений.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

«Странные фенологические явления мы наблюдаем в Национальный природный парк „Тузловские лиманы“. Сейчас, 1 ноября 2025 военного года, а в нацпарке цветет алыча дикая», — отметил эксперт.

Реклама

Дикая слива (Prunus cerasifera), известная также как алыча раскидистая. Это дерево из семейства розовых обычно цветет весной, а осенью формирует кисло-сладкие плоды разных оттенков — от желтого до фиолетового.

Биологи отмечают, что повторное цветение алычи в ноябре свидетельствует об аномально влажной и теплой погоде после жаркого лета.

В Одесі зацвіла алича

Напомним, небольшой блестящий жук вызвал панику в соцсетях. Впоследствии выяснилось, что это майка осенняя (Meloe autumnalis) — представительница семейства нарывников. Насекомое действительно ядовитое, однако паниковать не стоит, отмечают экологи.