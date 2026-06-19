На Одесчине в открытое море унесло ребенка: подробности от ГСЧС

ГСЧС

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На Одесчине вблизи села Сычавка произошло чрезвычайное событие на воде. Из-за сильного порыва ветра в открытое море унесло девочку 2015 года рождения.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Как стало известно спасателям, ребенок приехал на побережье Одесчины на отдых вместе со своей прабабушкой. Во время пребывания в воде поднялся сильный ветер, который мгновенно отдалил ребенка от береговой линии.

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ГСЧС

«Ребенок приехал на отдых вместе с прабабушкой. Из-за порыва ветра ее вместе с надувным кругом унесло в открытое море», — отметили в ГСЧС.

Поисковая операция усложняется погодными условиями, однако спецслужбы используют все имеющиеся технические возможности для обследования акватории Черного моря.

ГСЧС

«К поискам привлечены водолазы и специалисты аэроразведки ГСЧС, а также психологи, оказывающие помощь родным девочки», — сообщили в ведомстве.

В связи с инцидентом спасатели еще раз обратились к гражданам с настойчивой просьбой быть максимально ответственными во время отдыха возле водоемов, особенно когда речь идет о детях. Пренебрежение правилами безопасности в условиях военного положения и сложных погодных условий может стоить жизни.

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Напомним, в Хмельницком 37-летний мужчина приговорен к 10 годам заключения за убийство бывшей сожительницы. Из-за ревности он перерезал женщине горло, а чтобы скрыть преступление, спрятал тело в яме собственного гаража. Злоумышленника разоблачили после того, как мать погибшей заявила о ее исчезновении.

Также в мае в Днепре задержан 40-летний ранее судимый мужчина по подозрению в похищении, пытках, изнасиловании и жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали больше суток после того, как он не вернулся домой. Тело школьника со связанными руками обнаружили в заброшенном здании. Следствие продолжается по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

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