В Одесской области в петле обнаружили 15-летнюю девушку
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства гибели ребенка.
В одном из сел Знаменской громады было обнаружено тело ребенка без признаков жизни — в петле в подсобном помещении по месту проживания.
О случае сообщили в полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая устанавливала обстоятельства трагического происшествия.
Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Киеве 10-летний мальчик погиб после падения с 19 этажа многоэтажки. В полиции Киева говорят, что выясняют все обстоятельства трагедии, предварительная версия гибели — самоубийство.