В Одесской области в петле обнаружили 15-летнюю девушку

Полиция

Реклама

В одном из сел Знаменской громады было обнаружено тело ребенка без признаков жизни — в петле в подсобном помещении по месту проживания.

О случае сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая устанавливала обстоятельства трагического происшествия.

Реклама

Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

