В Одесской области в результате ДТП погибли муж с женой (фото)

Авария произошла на трассе Киев – Одесса в Березовском районе, близ села Старые Маяки.

В Одесской области в результате ДТП погибли супруги, легковый автомобиль которых столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В полиции сообщили, что авария произошла на трассе Киев – Одесса в Березовском районе, близ села Старые Маяки.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, пытаясь объехать препятствие, и столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем DAF.

"В результате столкновения погибли водитель легковушки и его жена — жители Одессы в возрасте 59 и 56 лет. Водитель грузовика — 30-летний житель Винницкой области — не пострадал", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи села Лобачев, что в Киевской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Легковой автомобиль взлетел с трассы в кювет и врезался в дерево.

Кроме того, мы ранее информировали, что в селе Бирки Львовской области произошла автотроща с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате инцидента погиб человек.

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