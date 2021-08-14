В Одесской области в результате ДТП погибли трое полицейских, еще один — в больнице

В Одесской области в результате ДТП погибли трое полицейских, еще один — в больнице

Позже стали известны имена погибших. Все трое — офицеры полиции, которые возвращались домой из командировки.

В Одесской области автомобиль с полицейскими попал в ДТП. В результате аварии погибли трое правоохранителей, еще один — травмирован и находится в больнице.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Инцидент произошел по пути из Татарбунар в Сарату, в селе Заря. Сотрудники Одесского управления уголовного розыска возвращались из командировки в Измаиле в Одессу. На служебном автомобиле они взлетели в кювет. Трое копов погибли на месте, еще одного, с тяжелыми травмами, доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

Позже стали известны имена погибших. Все трое — офицеры полиции. Это 38-летний майор Игорь Ольховский, 45-летний подполковник Сергей Маковецкий и 26-летний капитан Александр Братинов.

Напомним, что в Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского.

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