Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области в результате российской атаки повреждено фермерское хозяйство

В результате удара РФ загорелись склады и здания с сельскохозяйственной техникой.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Последствия российской атаки в Одесской области

Россия ночью на 20 сентября атаковала Одесскую область, в результате удара возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Последствия российской атаки в Одесской области 20 сентября

последствия российской атаки в Одесской области 20 сентября

Напомним, в Киевской области утром 20 сентября в результате российских ударов поврежден частный дом, пылали автомобили, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

