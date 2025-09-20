- Дата публикации
В Одесской области в результате российской атаки повреждено фермерское хозяйство
В результате удара РФ загорелись склады и здания с сельскохозяйственной техникой.
Россия ночью на 20 сентября атаковала Одесскую область, в результате удара возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"К счастью, никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Напомним, в Киевской области утром 20 сентября в результате российских ударов поврежден частный дом, пылали автомобили, информация о погибших и пострадавших не поступала.