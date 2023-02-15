В Одесской области в руках девушки-подростка сдетонировала взрывчатка, которую она нашла у себя дома

В Балте в Одесской области в руках 15-летней девушки взорвался неизвестный предмет и ее с ранениями забрали в больницу.

Об этом сообщили в полиции Одесчины.

"Предварительно установлено, что у пострадавшей в руках взорвался неизвестный предмет, который она нашла в собственном доме", – говорится в заявлении.

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Девушку с осколочными ранениями тела госпитализировали в местную больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования жительницы Балты. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правовая квалификация будет дана после установления всех ее обстоятельств.

В полиции еще раз призвали в случае обнаружения подозрительных или явно взрывоопасных предметов не трогать их руками. Вместо этого нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать аварийные службы по телефонам спецлиний 101 и 102.

Напомним, в Изюме на Харьковщине семеро подростков нашли фрагмент противопехотной мины-"лепестка". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной на планете. Минами усеяны более 40% территории государства.

Мина-лепесток взорвалась - подросток взорвал себя и друзей

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