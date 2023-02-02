В Одесской области в школе из окна третьего этажа выбросилась 12-летняя девочка: что произошло

Медики спасли ребенка, его жизни ничего не угрожает.
В поселке Сарата Одесской области 1 февраля 12-летняя ученица выбросилась с третьего этажа школы. Девочка получила многочисленные травмы.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным следствия, 12-летняя ученица в 10:00 во время школьного перерыва выбросилась из окна класса, расположенного на третьем этаже. Девочку удалось спасти. Она находится в больнице с закрытыми переломами голени и пятки. Жизни ребенка ничего не угрожает.
Полиция открыла уголовное производство по факту доведения школьницы до самоубийства. Продолжается следствие.
Напомним, в Луцке Волынской области в квартире нашли застреленных супругов. Полиция считает, что это было убийство и самоубийство.
Читайте также:
- Миллионы в диване: журналисты получили видео из обысков у экс-заместителя Резникова
- Как избавиться от засорения в ванной или на кухне за 15 минут: 5 простых решений
- Пытки детей в детдоме в Киевской области: в прокуратуре рассказали подробности