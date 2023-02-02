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В Одесской области в школе из окна третьего этажа выбросилась 12-летняя девочка: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
682
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области в школе из окна третьего этажа выбросилась 12-летняя девочка: что произошло

Фото: pixabay.com

Медики спасли ребенка, его жизни ничего не угрожает.

В поселке Сарата Одесской области 1 февраля 12-летняя ученица выбросилась с третьего этажа школы. Девочка получила многочисленные травмы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, 12-летняя ученица в 10:00 во время школьного перерыва выбросилась из окна класса, расположенного на третьем этаже. Девочку удалось спасти. Она находится в больнице с закрытыми переломами голени и пятки. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по факту доведения школьницы до самоубийства. Продолжается следствие.

Напомним, в Луцке Волынской области в квартире нашли застреленных супругов. Полиция считает, что это было убийство и самоубийство.

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Дата публикации
Просмотры
682
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