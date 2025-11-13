- Дата публикации
В Одесской области в школе взорвалась граната, которую принесла ученица
Полицейские установили, что девятилетняя ученица третьего класса лицея принесла учебную гранату, чтобы похвастаться ею перед товарищами.
В Одесской области взорвалась учебная граната, которую принесла в лицей девятилетняя ученица.
О случившемся сообщили в полиции региона.
«Девочка принесла учебную гранату, чтобы похвастаться ею перед товарищами. Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, что привело к ее взрыву. Мальчик получил незначительные царапины, медицинская помощь ему не понадобилась. Никто из людей больше не пострадал», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проследили за тем, что ребенок взял опасный предмет в школу.
В отношении матери девочки составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
