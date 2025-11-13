ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
357
Время на прочтение
1 мин

В Одесской области в школе взорвалась граната, которую принесла ученица

Полицейские установили, что девятилетняя ученица третьего класса лицея принесла учебную гранату, чтобы похвастаться ею перед товарищами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В школе раздался взрыв

В школе раздался взрыв / © pixabay.com

В Одесской области взорвалась учебная граната, которую принесла в лицей девятилетняя ученица.

О случившемся сообщили в полиции региона.

«Девочка принесла учебную гранату, чтобы похвастаться ею перед товарищами. Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, что привело к ее взрыву. Мальчик получил незначительные царапины, медицинская помощь ему не понадобилась. Никто из людей больше не пострадал», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проследили за тем, что ребенок взял опасный предмет в школу.

В отношении матери девочки составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, на Киевщине в квартире взорвалось зарядное устройство — пострадала семья.

Дата публикации
Количество просмотров
357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie