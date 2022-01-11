В Одесской области в январе зацвели редкие зимние цветы: фото

Цветы зацвели близ города Татарбунары.

В Одесской области зацвели редкие зимние цветы — безвременник анкарский, который занесен в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения.

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Об этом в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Эколог отметил, что безвременник анкарский обычно расцветает именно зимой. В этот раз цветы зацвели в январе на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Эколог отметил, что нашел редкие цветы вблизи города Татарбунары на небольшой лужайке. Он добавил, что эти цветы находятся на грани исчезновения.

Фото: Иван Русев, Facebook

"Брандушка или безвременник анкарский занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Что важно понимать, что генетическая программа, которая заложена в этом крохотном цветке, сильнее обстоятельств, которые складываются каждый зимний сезон. Уже много лет я наблюдаю за пробуждением безвременника анкарского на Рождество недалеко от Татарбунаров", — написал Иван Русев.

Фото: Иван Русев, Facebook

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