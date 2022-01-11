В Одесской области в январе зацвели редкие зимние цветы: фото

Цветы зацвели близ города Татарбунары.
В Одесской области зацвели редкие зимние цветы — безвременник анкарский, который занесен в Красную книгу Украины и находится на грани исчезновения.
Об этом в Facebook сообщил эколог Иван Русев.
Эколог отметил, что безвременник анкарский обычно расцветает именно зимой. В этот раз цветы зацвели в январе на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Эколог отметил, что нашел редкие цветы вблизи города Татарбунары на небольшой лужайке. Он добавил, что эти цветы находятся на грани исчезновения.
"Брандушка или безвременник анкарский занесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Что важно понимать, что генетическая программа, которая заложена в этом крохотном цветке, сильнее обстоятельств, которые складываются каждый зимний сезон. Уже много лет я наблюдаю за пробуждением безвременника анкарского на Рождество недалеко от Татарбунаров", — написал Иван Русев.
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