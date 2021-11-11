В Одесской области внук безжалостно убил прикованную к постели бабушку (видео +18)

Подозреваемый поначалу отрицал свою причастность к убийству.

В одном из сел Балтской ОТГ скончалась 86-летняя местная жительница. О смерти женщины, которая долгое время была прикована к постели, в полицию сообщила фельдшер. На теле усопшей обнаружили синяки. Согласно заключению эксперта, они являются результатом избиения, а скончалась пенсионерка от болевого шока.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Следователи провели осмотр места происшествия и допросили сына и внука потерпевшей, проживавших с ней вместе.

"Сначала мужчины настаивали на том, что старушка получила травмы, когда упала с постели. Но под давлением неопровержимых доказательств, которые правоохранители собрали во время досудебного расследования, признались — ее избил нетрезвый внук из-за того, что хозяйка дома ругала их за пьянство. Фигуранту объявили подозрение, следователи под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала и.о. начальника отделения полиции №1 Подольского районного управления полиции Людмила Буберенко.

Напомним, в Киеве полиция открыла производство против подростков, которые издевались над больной бабушкой и снимали это на видео. Они угрожали пожилой женщине пистолетом и показывали, что якобы совершают самоубийство. Потом они перестали шутить, парень с пистолетом сказал: "Ладно, ба, все нормально".

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