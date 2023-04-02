В Одесской области во дворе дома бывшей судьи раздался взрыв – СМИ

В доме взрывной волной выбило окна, повредило фасад и дверь.

В городе Балта Одесской области в ночь на 2 апреля во дворе дома бывшей судьи произошел взрыв.

Об этом сообщает издание "Думская".

Как пишет СМИ, владелица дома – 69-летняя Людмила Бодашко, в прошлом глава Балтского районного суда.

По данным правоохранителей, взрывной волной выбило окна, повредило фасад и дверь. Также от взрыва на земле образовалась воронка.

Местные Telegram-каналы сообщают, что на момент взрыва владелица находилась в доме.

"Предварительно взрывное устройство бросили неизвестные прямо под дверь дома. В результате взрыва вылетели окна и погибла собака, полиция расследует дело", – говорится в сообщении.

Открыто производство по 296 статье Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в Белой Церкви 2 апреля прогремел взрыв, один человек погиб.

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