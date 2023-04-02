В Одесской области во дворе дома бывшей судьи раздался взрыв – СМИ

В доме взрывной волной выбило окна, повредило фасад и дверь.
В городе Балта Одесской области в ночь на 2 апреля во дворе дома бывшей судьи произошел взрыв.
Об этом сообщает издание "Думская".
Как пишет СМИ, владелица дома – 69-летняя Людмила Бодашко, в прошлом глава Балтского районного суда.
По данным правоохранителей, взрывной волной выбило окна, повредило фасад и дверь. Также от взрыва на земле образовалась воронка.
Местные Telegram-каналы сообщают, что на момент взрыва владелица находилась в доме.
"Предварительно взрывное устройство бросили неизвестные прямо под дверь дома. В результате взрыва вылетели окна и погибла собака, полиция расследует дело", – говорится в сообщении.
Открыто производство по 296 статье Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Напомним, в Белой Церкви 2 апреля прогремел взрыв, один человек погиб.
Читайте также: