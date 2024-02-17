В Одесской области во время кесарева сечения умерла роженица с младенцем

В больницу женщину привезли с диагнозом "вирусная инфекция".

В Татарбунарах Одесской области в больнице скончались роженица и младенец. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По данным полиции, в больницу доставили 40-летнюю жительницу одного из сел Лиманской тергромады с неуточненной вирусной инфекцией. Во время обследования женщины врачи выяснили, что она находится на 30 неделе беременности. На учет она не ставала.

В медучреждении состояние женщины ухудшилось и врачи осуществили кесарево сечение — достали мертвого ребенка. Роженица умерла на операционном столе, предварительно он отека легких. Причины смерти женщины и ребенка будут установлены после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть". Также сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали производство по ст. 140ККУ.

Напомним, на Прикарпатье мать троих детей утопила младенца.

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